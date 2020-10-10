На Донетчине выявили еще 227 случаев коронавируса

За минувшие сутки, 9 октября, коронавирусную болезнь обнаружили еще у 227 жителей Донецкой области, в том числе у 19 детей. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



72 новых случая выявили в Мариуполе, 45 в Краматорске, 24 в Мирнограде, по 17 в Славянске, Покровске и Торецке, восемь в Бахмуте, пять в Доброполье, по четыре в Лиманской ОТГ и Бахмутском районе, по три в Никольском и Покровском районах, два в Александровской ОТГ, по одному в Белозерском, Дружковке, Угледаре, Соледарский ОТГ, Мангушском и Славянском районах.



Отмечается, что из-за значительного роста количества новых больных значительно усложняется первичная и вторичная статистическая обработка информации, поэтому в сводках возможных задержки.



За все время пандемии коронавирус выявили у 5599 человек. Из них 1780 пациентов выздоровели, а 64 умерли. Продолжают лечение 3755 человек.