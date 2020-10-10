Степанов: Частные лаборатории не будут делать бесплатные ПЦР-тесты «для людей с улицы» 

Министерство охраны здоровья будет привлекать частные лаборатории и заключать с ними контракты для проведения тестирования на коронавирус. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.



«Мы будем контрактовать через наши лабораторные центры возможности частных лабораторий по проведению самых тестирований. Наша мобильная бригада или больница, осуществляет забор (т. е. мазок) у человека, будет передавать его в частные лаборатории, которые будут проводить само тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании», — рассказал Степанов.



Минздрав будет частным лабораториям оплачивать эти услуги, но о какой сумме идет речь, чиновник не уточнил.



«Это не значит, что сейчас частные лаборатории начнут делать просто для людей с улицы эти тесты. Мы просто не в состоянии будем это проконтролировать», — объяснил Степанов.



Накануне на заседании Кабинета министров было принято решение, которое позволит бесплатно делать ПЦР-тесты на COVID-19 в частных лабораториях.



За минувшие сутки обнаружили 5728 случаев заражения коронавируса, общее их количество составляет 256 266. Наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Харьковской, Тернопольской, Львовской и Одесской областях.