Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Луганской области почти сотня новых инфицированных COVID-19 и одна смерть

10 октября 2020, 15:29

В Луганской области почти сотня новых инфицированных COVID-19 и одна смерть

За минувшие сутки в Луганской области выявили еще 99 человек, инфицированных коронавирусом. Кроме этого, от осложнений, вызванных COVID-19 скончалась  51-летняя жительница Беловодского района. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

25 заболевших выявили в Северодонецке, 22 в Рубежном, 13 в Старобельском, десять в Лисичанске, пять в Беловодском районе, три в Кормянском, по четыре в Марковском, Меловском, Новоайдарском и Попаснянском районах, по одному в Белокуракинском, Сватовском и Новопсковском районах, два в Станично-Луганском районе.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден в 1712 человек. Из них выздоровели - 721, лечатся - 970, 21 пациент умер.

В ОГА отметили, что заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 64,2%.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус
Места
Луганская область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:44
«ДНР» сделала дистанционное обучение бессрочным
11:17
«ЛНР» временно отменила льготы на проезд из-за коронавируса
10:32
В «ДНР» заявили о 108 новых случаях коронавируса и 10 смертях
09:37
«ЛНР» зарегистрировала за сутки три смерти и 25 новых случаев заболевания COVID-19
23:52
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости
20:07
В «ДНР» говорят, что не запрещают выезжать из ОРДО людям, которые нарушали масочный режим
18:01
На оккупированной Луганщине мужчина умер из-за взрыва в своем дворе
15:45
ОБСЕ зафиксировала вооружение вне линий отвода на Донбассе
15:15
Работа КПВВ под Донецком: украинская сторона подтвердила, что получает списки на пропуск
12:17
«ДНР»: Двое подростков в Макеевке получили ранения из-за взрыва гранаты
11:03
«ЛНР» заявила про смерть жителя Ровеньков в результате пожара
10:34
«ДНР» сообщила о 200 заболевших коронавирусом за сутки. Умерли 16 человек
09:10
«ЛНР»: 42 новых случая COVID-19 и две смерти
23:57
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости
17:18
В «ЛНР» рассказали о проблемах из-за COVID-19: лаборатории не справляются с потоком тестов
все новости
17:04
«ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» 12 октября
15:54
Качура: Во власти ведут дискуссию о введении режима ЧП и переносе выборов из-за COVID-19
15:29
В Луганской области почти сотня новых инфицированных COVID-19 и одна смерть
13:50
На Луганщине заявили в полицию из-за установки качели с именем нардепа
12:44
«ДНР» сделала дистанционное обучение бессрочным
12:01
Степанов: Частные лаборатории не будут делать бесплатные ПЦР-тесты «для людей с улицы» 
11:17
«ЛНР» временно отменила льготы на проезд из-за коронавируса
10:32
В «ДНР» заявили о 108 новых случаях коронавируса и 10 смертях
09:37
«ЛНР» зарегистрировала за сутки три смерти и 25 новых случаев заболевания COVID-19
08:57
В Украине за сутки - 5 728 заболевших COVID-19
08:12
На Донетчине выявили еще 227 случаев коронавируса
23:52
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости
22:58
В «Слуге народа» хотят рассекретить закон об амнистии
21:39
Украине снова предлагают отказаться от сезонной смены времени
20:37
Все крупные пожары на Луганщине потушены, но авиация наготове
все новости
ВИДЕО
Ермак допустил видеовстречу «нормандских» советников по Донбассу на следующей неделе
08 октября, 19:34
В отделении для больных COVID-19 в Мариуполе жалуются на антисанитарию ►
07 октября, 11:03
Как работает КПВВ «Станица Луганская» после возобновления пропуска ►
07 октября, 07:48

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® / (Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция