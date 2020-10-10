В Луганской области почти сотня новых инфицированных COVID-19 и одна смерть

За минувшие сутки в Луганской области выявили еще 99 человек, инфицированных коронавирусом. Кроме этого, от осложнений, вызванных COVID-19 скончалась 51-летняя жительница Беловодского района. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



25 заболевших выявили в Северодонецке, 22 в Рубежном, 13 в Старобельском, десять в Лисичанске, пять в Беловодском районе, три в Кормянском, по четыре в Марковском, Меловском, Новоайдарском и Попаснянском районах, по одному в Белокуракинском, Сватовском и Новопсковском районах, два в Станично-Луганском районе.



За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден в 1712 человек. Из них выздоровели - 721, лечатся - 970, 21 пациент умер.



В ОГА отметили, что заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 64,2%.