Качура: Во власти ведут дискуссию о введении режима ЧП и переносе выборов из-за COVID-19

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура допустил возможность введения чрезвычайного положения в Украине и переноса местных выборов из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире телеканала Newsone.



«Если будет критическая ситуация — и во время местных выборов мы перейдем порог в 10 тыс. заболевших в сутки и больше, то нам нужно будет принять политическое решение, взять волю в кулак и ввести чрезвычайное положение», — отметил нардеп.



Он уточнил, что такое мнение поддерживают некоторые народные депутаты, члены Кабмина и представители Офиса президента.



В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 728 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Общее число инфицированных в стране увеличилось до 256 266 человек, умерли от коронавируса 4 887 человек, выздоровели — 112 570.



Местные выборы запланированы на 25 октября.