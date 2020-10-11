В ОРДО за сутки — 86 заболевших и 8 умерших от COVID-19

За прошедшие сутки в отдельных районах Донецкой области коронавирус диагностировали у 86 человек. Кроме этого, умерли восемь заболевших ранее, заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Согласно сообщению, скончались мужчины в возрасте от 69 до 82 лет и женщины в возрасте от 71 до 79 лет.



По состоянию на 11 октября «ДНР» признает 4556 случаев заболевания коронавирусом. Из них 2238 человек выздоровели, летальных случаев — 289.



Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.