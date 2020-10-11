На Донетчине коронавирусом заразились еще 50 человек

В субботу, 10 октября, коронавирус выявили еще у 50 человек на подконтрольной властям территории Донецкой области, в том числе, пяти детей. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Положительные результаты на COVID-19 получили 20 человек в Мариуполе, 19 — в Краматорске, 6 — в Марьинском районе, 3 — в Константиновке, по 1 — в Дружковке и Покровске.



Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 5649 случаев COVID-19. Из них 1780 выздоровели, 64 — умерли.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 4 768 новых случаев заболевания коронавирусом. Кроме этого, 937 ранее заболевших выздоровели, 85 — умерли.