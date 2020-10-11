На Луганщине — 114 случаев COVID-19 и одна смерть

В субботу, 10 октября, на подконтрольной властям территории Луганской области выявлено 114 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Так, 29 случаев зафиксировано в Северодонецке, 20 — в Старобельском районе, 14 — в Беловодском районе, 10 — в Рубежном, 9 — в Сватовском районе, 8 — в Троицком районе, 7 — в Лисичанске, по 5 — в Попаснянском и Новоайдарском районе, 4 — в Меловском и 3 — в Станично-Луганском районах.



Кроме этого, в результате коронавируса умерла 81-летняя жительница Станично-Луганского района.



За все время исследований на Луганщине лабораторно подтверждено 1826 случаев COVID-19. Из них выздоровели — 721, летальных случаев — 23.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 4 768 новых случаев заболевания коронавирусом. Кроме этого, 937 ранее заболевших выздоровели, 85 — умерли.