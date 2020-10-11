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Правозащитница: С августа в колониях ОРЛО 19 человек умерли от пневмонии

11 октября 2020, 16:53

Правозащитница: С августа в колониях ОРЛО 19 человек умерли от пневмонии

С августа по октябрь в местах лишения свободы на подконтрольной боевикам территории Луганской области (ОРЛО) от пневмонии умерли 19 человек. Об этом сообщила правозащитница, исполнительный директор «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова.

По ее данным, в СИЗО Луганска умерли 9 человек, в колонии Свердловска — 2 человека, колонии в Вахрушево — 4 человека, колонии Славяносербска — 4 человека.

По информации источников в медучреждениях ОРЛО, администрации колоний не показывают случаи заболевания и смерти от коронавируса и ставят заключённым диагнозы — ОРВИ и пневмонии.

«Заключенные в ОРЛО не обеспечены средствами индивидуальной защиты, сейчас они сами шьют себе маски из наволочек которые находились на складах в ИТК», — написала Ястребова.

По состоянию на 11 октября группировка подтверждает 1209 случаев заражения коронавирусом, из которых 866 человек выздоровели, 52 — умерли.

Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.

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