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Главные новости Донбасса за неделю

11 октября 2020, 22:12

Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 5649 случаев COVID-19. Из них 1780 выздоровели, 64 — умерли.

Группировка «ДНР» признает 4556 случаев заболевания коронавирусом. Из них 2238 человек выздоровели, летальных случаев — 289. «ЛНР» подтверждает 1209 случаев заражения коронавирусом, из которых 866 человек выздоровели, 52 — умерли. Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.

В «ЛНР» признали, что лаборатории в отдельных районах Луганщины не справляются с потоком исследований на коронавирус.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Президент Владимир Зеленский считает, что без общения с президентом России Владимиром Путиным никогда не удастся остановить войну на Донбассе и вернуть все украинские территории.

Зеленский заявил, что Украина готова внести нормы о децентрализации в Конституцию страны. По его мнению, эти изменения можно будет считать выполнением Минских соглашений в части предоставления Донбассу «возможностей, в которых он нуждается».

Процесс взаимного освобождения лиц не должен зависеть от принимаемых Верховной Радой постановлений, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак допустил, что встреча советников лидеров Нормандского формата состоится на следующей неделе в видеоформате.

Права человека

Группировка «ЛНР» приговорила жителя Луганска к 13,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в «госизмене».

«ДНР» утвердила временный порядок изъятия земельных участков для «государственных нужд».

Боевые действия

В неподконтрольной властям Макеевке двое подростков получили осколочные ранения в результате взрыва гранаты, заявили в «ДНР».

В подконтрольном боевикам селе Обозное мужчина погиб в своем дворе из-за детонации взрывоопасного предмета.

СММ ОБСЕ подтвердила информацию «МЧС ЛНР» о ранении женщины и ее сына в результате подрыва на взрывном устройстве в подконтрольном боевикам Золотом-5 Луганской области.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в районе Славяносербска пострадал мужчина 1957 года рождения, заявили в «ЛНР».

Экономика

«ЛНР» передала на подконтрольную Украине территорию денежные средства, предназначенные для оплаты за водоснабжение. Украина подает воду в ОРЛО через Попаснянский водоканал.

Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе

«Донбасс сегодня»: Кто понесет ответственность за пожары в Луганской области? // Как могут пройти выборы в Донецке и Луганске по международным стандартам и почему у Зеленского не раскрывают подробности своего «мирного плана»? // Знают ли жители Донецка что означает «особый статус Донбасса» и готовы ли они вернуться под контроль Украины на условиях, прописанных в Минске? // Как закрытие шахт Донбасса скажется на горняках и их семьях?

«Донбасс Реалии»: Зеленский в Лондоне: почему Великобритания помогает Украине? // Украина откажется от своих минометов // Что происходит в Ясиноватой?

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