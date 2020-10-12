Штаб ООС рассказал о новых обстрелах со стороны боевиков

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.



Там отметили, что боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.



В штабе ООС уточнили, что вблизи Марьинки боевики вели огонь из ручного противотанкового гранатомета, а неподалеку Майорска и Зайцево - из стрелкового оружия. Кроме того, огневую активность боевиков из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета зафиксировано в районе населенного пункта Ломакино.



С начала текущих суток, 12 октября, незаконные вооруженные формирования совершили несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе Авдеевки.



На других участках по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Режим прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. За этот период, согласно данным украинской стороны, в результате обстрелов погиб военнослужащий, еще двое пострадали.



Вместе с тем главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил 5 октября, что перемирие на Донбассе «в целом соблюдается» сторонами более 70 дней.