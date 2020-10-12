В Украине выявили еще 4420 заболевших коронавирусом

За воскресенье, 11 октября, в Украине выявили 4 420 заболевших коронавирусом. Также за этот период 903 человека выздоровели, а 43 умерли.



Такие данные опубликованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 265 454 заболевших COVID-19. Из них 114 410 человек выздоровели, а 5 015 умерли. Продолжают болеть 146 029 пациентов, что на 3 474 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (741), Сумской области (418), Полтавской области (244), Хмельницкой (219), Киевской области (213), Ровенской области (203), Львовской области (200).



9 октября в Украине был зафиксирован абсолютный рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки — 5 804 человека.