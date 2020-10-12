На Донетчине умерли еще четыре человека от коронавируса

В воскресенье, 11 октября, коронавирус выявили еще у 50 человек на подконтрольной властям территории Донецкой области, в том числе у одного ребенка. Четыре человека скончались. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Смертельные случаи зафиксированы в Мариуполе, Покровске и 2 в Мирнограде.



Положительные результаты на COVID-19 получили 23 человек в Мариуполе, 21 — в Краматорске, 4 — в Славянске и по 1 в Николаевке и Лиманской ОТГ.



Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области, без учета неподконтрольной территории, зафиксировано 5699 случаев COVID-19. Из них 2111 выздоровели, 68 — умерли.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 4 420 новых случаев заболевания коронавирусом. Кроме этого, 903 ранее заболевших выздоровели, 43 — умерли.