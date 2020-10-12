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Зеленский: Украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому мы идем в НАТО

12 октября 2020, 10:57

Зеленский: Украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому мы идем в НАТО

Президент Владимир Зеленский считает, что полноценное членство Украины в НАТО — это реальная перпектива. Об этом он заявил в программе HARDtalk на BBC.

Глава государства напомнил, что Украина уже стала партнером НАТО с расширенными возможностями. Зеленский считает, что США и страны ЕС должны поддерживать Украину, если не хотят ее потерять, а «членство в НАТО — это очень важный сигнал Российской Федерации, это самая важная поддержка».

На замечание ведущего программы, что один европейский чиновник назвал мысли о членстве Украины в НАТО фантазиями, Зеленский ответил, что и «война между Украиной и Россией — это тоже была фантастика, никто в это не верил».

«Сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому — НАТО. Если кто-то говорит, что это фантастика — ну, посмотрим», — добавил президент Украины.

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Также Зеленский верит, что сможет заключить мир с президентом России Владимиром Путиным, который будет означать возвращение оккупированной части Донбасса и Крыма под контроль Украины

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