Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса. Как сообщает пресс-служба Кабмина, об этом он заявил во время селекторного совещание с руководителями областей.



Шмыгаль отметил, что на День защитника Украины 14 октября в разных городах планируется проведение торжественных мероприятий.



«Просьба держать диалог и вести активную работу с организаторами, чтобы меры состоялись в безопасных условиях с соблюдением всех противоэпидемических правил», — подчеркнул премьер.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 4 420 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время пандемии в стране зарегистрировано 265 454 заболевших COVID-19. Из них 114 410 человек выздоровели, а 5 015 умерли.