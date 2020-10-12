Главы МИД ЕС поддержали санкции против России из-за отравления Навального

Министры иностранных дел стран Европейского Союза поддержали предложение Франции и Германии о введении санкций против России из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.



«Была выражена политическая поддержка предложению Франции и Германии по санкциям. Подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза», — приводит его слова ТАСС. По словам Хаависто, речь идет об индивидуальных санкциях.



О подготовке санкций против лиц, ответственных за отравление Навального стало известно на прошлой неделе.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете по пути из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, он впал в кому. 22 августа Навального доставили на лечение в Берлин. 7 сентября ему стало лучше, политика вывели из комы.



Организации по запрещению химоружия 6 октября подтвердила отравление Навального веществом из группы «Новичок».



Ранее об отравлении ядом из группы «Новичок» сообщали Власти Германии. Также это подтвердили специалисты из Франции. Власти России отравление оппозиционера отрицают.