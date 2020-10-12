Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Минюсте планируют создать комиссию, которая пересмотрит списки люстрированных чиновников времен Януковича

12 октября 2020, 16:50

В Минюсте планируют создать комиссию, которая пересмотрит списки люстрированных чиновников времен Януковича

Министерство юстиции создаст орган для проверки, ведения реестра и пересмотра дел лиц, подпадающих под люстрацию. Об этом заявила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец в интервью «Украинским новостям».

По задумке властей, в комиссию должны будут входить шесть человек: трое — рекомендованные правительством и еще трое — представители общественности. Последних планируют выбирать через открытый конкурс по примеру отбора членов Совета общественного контроля при НАБУ.

Она отметила, что некоторые чиновники, внесенные в реестр, попали туда из-за того, что занимали определенные должности, а не потому, что взаимодействовали с властью Януковича.

«Европейский суд четко указал, и Венецианская комиссия подтвердила, что должен быть индивидуальный подход. Вопрос не в том, что человек занимал должность, а в том, помогал ли он каким-то образом узурпировать власть. Мы в своем законопроекте оставляем фразу, что люстрации должны подвергаться именно те люди, которые помогали узурпировать власть Януковичу», — сказала Коломиец, добавив, что проект Минюста о внесении изменений в закон «Об очистке власти» пока не получил политической поддержки.

Также, по ее словам, Комиссия должна рассматривать жалобы чиновников, которые хотят занимать определенную должность, но понимают, что их могут отнести к числу люстрированных.

«В реестре до тысячи человек — это те, кто проходили проверку в свое время, ведь хотели занимать определенные должности. А теперь давайте посчитаем людей, которые были уволены, сами уволились или по другим причинам не занимали никаких должностей на тот момент, и после 2015 года не стремились к этому [...] Поэтому цифру в реестре надо умножать примерно на 4-5. То есть де-факто людей, которые не проходили ту самую проверку, может быть и 5 тысяч, и более», — уточнила Коломиец.

Заместитель министра добавляет, что с 2015 года каждый люстрированный, который возобновляется через суды, может получить от 1 до 2 млн грн недополученной зарплаты.

«Мы прекрасно понимаем, что с этим законопроектом будет легче, потому что там даже выведена сумма, которая может быть выплачена люстрированным чиновникам. Не более 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или не более разницы среднего заработка в должности и дохода лица за все время вынужденного прогула, что может сэкономить значительный объем бюджетных средств», — подчеркнула она.

Коломиец также отметила, что в планах изъять Реестр люстрированных лиц из публичного доступа.

«Это одна из рекомендаций наших европейских партнеров, и это даже было прописано в решении Европейского суда [...] Смысл не в том, что каждый может посмотреть, а в том, чтобы орган государственной власти при рассмотрении кандидатуры человека на определенную должность, подпадает под эту проверку, мог узнать, есть ли он в списке или нет», — добавила заместитель главы ведомства.

Читайте также:

Конституционный суд не принял решения по закону о люстрации

ТЕГИ

Прочее
Люстрация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:17
«ЛНР» приговорила двоих сотрудников «ГИБДД» к 8 и 9 годам тюрьмы
12:31
«ДНР» приговорила мужчину к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»
10:12
«ЛНР» сообщила о трех умерших от коронавируса за сутки. Еще 16 человек заболели
22:12
Главные новости Донбасса за неделю
16:53
Правозащитница: С августа в колониях ОРЛО 19 человек умерли от пневмонии
11:45
«ЛНР» передала Украине оплату за водоснабжение
10:56
«ЛНР» заявила о 31 заболевшем COVID-19 и 4 летальных случаях
10:33
В ОРДО за сутки — 86 заболевших и 8 умерших от COVID-19
21:07
Тайный план Зеленского по Донбассу и причины пожаров на Луганщине ►
12:44
«ДНР» сделала дистанционное обучение бессрочным
11:17
«ЛНР» временно отменила льготы на проезд из-за коронавируса
10:32
В «ДНР» заявили о 108 новых случаях коронавируса и 10 смертях
09:37
«ЛНР» зарегистрировала за сутки три смерти и 25 новых случаев заболевания COVID-19
23:52
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости
20:07
В «ДНР» говорят, что не запрещают выезжать из ОРДО людям, которые нарушали масочный режим
все новости
19:47
Президент подписал закон об освобождении переселенцев от уплаты турсбора
17:54
Поджог или стихийное бедствие. Почему горела Луганщина? ►
17:33
Стрелка «ДНР» могут посадить на десять лет
16:50
В Минюсте планируют создать комиссию, которая пересмотрит списки люстрированных чиновников времен Януковича
16:14
Главы МИД ЕС поддержали санкции против России из-за отравления Навального
15:44
В Мариуполе оказался самый грязный воздух в Украине
15:01
На Луганщине выявлено еще 26 случаев COVID-19
14:27
Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий
14:17
«ЛНР» приговорила двоих сотрудников «ГИБДД» к 8 и 9 годам тюрьмы
13:54
Кремль готов говорить о мире на Донбассе, но возвращение Крыма обсуждать отказывается
13:17
На Луганщине бывшего патрульного подозревают в превышении служебных полномочий
13:12
Порошенко выписали из больницы после госпитализации с коронавирусом в начале октября
12:31
«ДНР» приговорила мужчину к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»
11:57
В рядах ВСУ — более 900 болеющих коронавирусом
10:57
Зеленский: Украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому мы идем в НАТО
все новости
ВИДЕО
Поджог или стихийное бедствие. Почему горела Луганщина? ►
12 октября, 17:54
Тайный план Зеленского по Донбассу и причины пожаров на Луганщине ►
10 октября, 21:07
Ермак допустил видеовстречу «нормандских» советников по Донбассу на следующей неделе
08 октября, 19:34

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® / (Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция