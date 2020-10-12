В Минюсте планируют создать комиссию, которая пересмотрит списки люстрированных чиновников времен Януковича

Министерство юстиции создаст орган для проверки, ведения реестра и пересмотра дел лиц, подпадающих под люстрацию. Об этом заявила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец в интервью «Украинским новостям».



По задумке властей, в комиссию должны будут входить шесть человек: трое — рекомендованные правительством и еще трое — представители общественности. Последних планируют выбирать через открытый конкурс по примеру отбора членов Совета общественного контроля при НАБУ.



Она отметила, что некоторые чиновники, внесенные в реестр, попали туда из-за того, что занимали определенные должности, а не потому, что взаимодействовали с властью Януковича.



«Европейский суд четко указал, и Венецианская комиссия подтвердила, что должен быть индивидуальный подход. Вопрос не в том, что человек занимал должность, а в том, помогал ли он каким-то образом узурпировать власть. Мы в своем законопроекте оставляем фразу, что люстрации должны подвергаться именно те люди, которые помогали узурпировать власть Януковичу», — сказала Коломиец, добавив, что проект Минюста о внесении изменений в закон «Об очистке власти» пока не получил политической поддержки.



Также, по ее словам, Комиссия должна рассматривать жалобы чиновников, которые хотят занимать определенную должность, но понимают, что их могут отнести к числу люстрированных.



«В реестре до тысячи человек — это те, кто проходили проверку в свое время, ведь хотели занимать определенные должности. А теперь давайте посчитаем людей, которые были уволены, сами уволились или по другим причинам не занимали никаких должностей на тот момент, и после 2015 года не стремились к этому [...] Поэтому цифру в реестре надо умножать примерно на 4-5. То есть де-факто людей, которые не проходили ту самую проверку, может быть и 5 тысяч, и более», — уточнила Коломиец.



Заместитель министра добавляет, что с 2015 года каждый люстрированный, который возобновляется через суды, может получить от 1 до 2 млн грн недополученной зарплаты.



«Мы прекрасно понимаем, что с этим законопроектом будет легче, потому что там даже выведена сумма, которая может быть выплачена люстрированным чиновникам. Не более 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или не более разницы среднего заработка в должности и дохода лица за все время вынужденного прогула, что может сэкономить значительный объем бюджетных средств», — подчеркнула она.



Коломиец также отметила, что в планах изъять Реестр люстрированных лиц из публичного доступа.



«Это одна из рекомендаций наших европейских партнеров, и это даже было прописано в решении Европейского суда [...] Смысл не в том, что каждый может посмотреть, а в том, чтобы орган государственной власти при рассмотрении кандидатуры человека на определенную должность, подпадает под эту проверку, мог узнать, есть ли он в списке или нет», — добавила заместитель главы ведомства.

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