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Стрелка «ДНР» могут посадить на десять лет

12 октября 2020, 17:33

Стрелка «ДНР» могут посадить на десять лет

Жителю Донецка, которого подозревают службу на отдельную мотострелковую бригаду группировки «ДНР», грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Мужчина был задержан в районе села Новомихайловка.

«Во время личного досмотра мужчины, который был одет в камуфлированную одежду, обнаружены и изъяты штык-нож и так называемый "военный билет" оккупационной администрации РФ в Донецкой области», — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что с 2018 по 2020 года подозреваемый нес боевое дежурство на позициях у Красногоровки.

Мужчина обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц, участии в незаконном вооруженном формировании РФ и ношении холодного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 263 УК Украины).

Обвинительный акт направлен в Марьинский райсуд Донецкой области.

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