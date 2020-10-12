Президент подписал закон об освобождении переселенцев от уплаты турсбора

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения отдельных условий предоставления льгот по уплате туристического сбора и налога на недвижимое имущество». Об этом сообщает пресс-служба президента.



«Закон определяет право внутренне перемещенных лиц не платить туристический сбор за временное проживание в местах, указанных в справке о постановке на учет ВПЛ», — говорится в сообщении.



Также, согласно документу, не будут учитываться при исчислении налогооблагаемой базы физических лиц налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, расположенные на временно оккупированной территории объекты недвижимости, которые пока не являются объектом налогообложения.



Верховная Рада приняла документ 17 сентября 2020 года.