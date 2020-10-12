В Донецке в отделении для больных коронавирусом не хватает средств защиты и медикаментов

Акушерско-гинекологический корпус Центральной городской клинической больницы № 3 города Донецка перепрофилировали на прием пациентов с к коронавирусом. Медики жалуются на дефицит средств защиты и медикаментов. Об этом пишет Telegram-канал Dontel.



«Источники Dontel сообщили, что к утру 11 октября три человека скончались. Прямой вины медиков или Минздрава в этом нет. В отделение поступают с "тяжелой" формой COVID-19. Каждого сразу подключают к кислородной точке. Все они уже заняты», — говорится в сообщении.



По данным источников канала, вечером 12 октября 23 медицинских работника этого отделения написали заявления на увольнение. Еще 11 октября один врач уволился. Некоторые ранее не выходили на смену из-за неподходящих комплектов средств защиты для работы в «красной зоне», где находятся инфицированные пациенты.



Отмечается, что сейчас в корпусе находятся около 40 зараженных COVID-19 с «тяжелой» формой болезни. Всего хотят привезти до 60 пациентов. На них приходится 3-5 врачей. 13 октября на места уволившихся сотрудников должны прийти новые работники из других больниц и ДонНМУ.



Замминистра Минздрава Александр Левченко в эфире сепаратистского телеканала «Первый республиканский» отрицает обвинения и утверждает, что корпус готов к приему больных коронавирусом - были доставлены около 500 халатов, масок, перчаток, защитные экраны, респираторы, медикаменты, дезсредства. Также он заявил, что в отделение направлены специалисты инфекционисты, эпидемиологи.