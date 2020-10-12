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Число инфицированных COVID-19 на Донетчине приближается к 6 000

12 октября 2020, 23:06

Число инфицированных COVID-19 на Донетчине приближается к 6 000

За понедельник, 12 октября, коронавирус обнаружили еще у 262 жителей Донецкой области, в частности у 15 детей. Об этом сообщает глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

151 новый случай выявили в Мариуполе, 44 в Краматорске, 20 в Бахмуте, 19 в Торецке, восемь в Селидово, семь в Славянске, по три в Угледаре, Марьинском и Бахмутском районах, по одному в Дружковке, Светлодарске, Лиманской ОТГ и Мангушский районе.

Отмечается, что из-за значительного роста количества новых больных значительно усложняется первичная и вторичная статистическая обработка информации, поэтому в сводках возможных задержках. 

Таким образом, число заболевших на подконтрольной украинской власти территории области увеличилось до 5 961. Из них 2111 выздоровели, 68 скончались.

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