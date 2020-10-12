По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 октября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области обнаружили еще 50 случаев COVID-19. Из-за осложнений от коронавируса умерли четыре человека. В целом число заболевших COVID-19 составляет 5699 случаев COVID-19. Из них 2111 выздоровели, 68 — умерли.



Группировка «ДНР» сегодня не обнародовала данные о заболевших.



За прошедшие сутки в Луганской области зафиксировано 26 новых случаев заболевания COVID-19. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины подтверждено 1852 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели — 721, летальных случаев — 23.



Так называемый «минздрав» группировки «ЛНР» за минувшие сутки зарегистрировал 16 новых заболевших коронавирусом. Кроме того, трое ранее заболевших скончались. За все время пандемии «ЛНР» признала 1225 случаев заражения коронавирусом. Из них 872 человека выздоровели, а 55 умерли.



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных им территориях.





Политика



Президент Владимир Зеленский верит, что сможет заключить мир с президентом России Владимиром Путиным, который будет означать возвращение оккупированной части Донбасса и Крыма под контроль Украины. При этом он отметил, что не готов идти на условия Путина, в частности, закрепление особого статуса ОРДЛО в Конституции.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ готова прикладывать усилия для урегулирования конфликта на Донбассе, однако вопрос о Крыме не обсуждается.



Права человека



Житель подконтрольной группировке «ДНР» территории осужден на 10 лет лишения свободы по обвинению в «шпионаже» в пользу спецслужб Украины.

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