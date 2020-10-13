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Штаб ООС: Боевики 7 раз нарушили «режим тишины» в понедельник

13 октября 2020, 08:14

Штаб ООС: Боевики 7 раз нарушили «режим тишины» в понедельник

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 7 раз открывали огонь, нарушив тем самым договоренности о режиме прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там отметили, что боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

Уточняется, что с началом суток, а затем и в вечернее время из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики вели огонь вблизи Авдеевки. Также на участке недалеко от Майорска зафиксирован огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночными выстрелами из автоматического станкового гранатомета противник провоцировал украинских военнослужащих у Новолуганского, и дважды — вблизи Камышевахи. Кроме того, выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехово.

По данным штаба, с начала текущих суток, 13 октября, боевики нарушили режим прекращения огня один раз. Указано, что вблизи населенного пункта Зайцево зафиксировано три отдельных выстрела из ручного противотанкового гранатомета.

«На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли», — подчеркивается в сводке.

Режим прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. За этот период, согласно данным украинской стороны, в результате обстрелов погиб военнослужащий, еще двое пострадали.

Вместе с тем главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил 5 октября, что перемирие на Донбассе «в целом соблюдается» сторонами более 70 дней.

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