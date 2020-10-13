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Госпитали МВД, СБУ и «Укрзалізниці» могут стать резервом коек для больных COVID-19

13 октября 2020, 08:32

Госпитали МВД, СБУ и «Укрзалізниці» могут стать резервом коек для больных COVID-19

Больницы ведомственных служб потенциально могут стать резервом коек, которые могут разворачивать для больных коронавирусом. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в эфире «Громадського радіо».

«Первоначально мы ищем возможности, как и где перепрофилировать заведения. Сейчас мы рассматриваем возможность привлечения институтов Академии медицинских наук, больниц ведомственных служб, таких как Укрзалізниця, Государственное управление делами, госпитали МВД, СБУ, ГНСУ, это все потенциально наш резерв коек, которые мы можем разворачивать», — рассказал он.

Также, по словам Ляшко, на совещании у президента в субботу озвучивалось вопрос о местах, где возможно разворачивать дополнительно госпитали уже за пределами учреждений здравоохранения.

«В первую очередь, речь идет о Киеве, Одесской и Донецкой областях. Как это приспособить — прописано в нормативном документе МЗ, у нас есть табель оснащения примерный, мы рассчитали количество оснащение, которое должно быть», — добавил главный санврач.

Также Ляшко отметил, что госпиталь можно развернуть, но туда должны приехать квалифицированные кадры, но вопрос с врачами сейчас очень сложный.

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