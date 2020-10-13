Минздрав предложил новые ограничения на проведение массовых мероприятий

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал введение новых ограничений на проведение массовых мероприятий из-за роста количества больных коронавирусом в Украине.



«На заседании правительства будем предлагать более жесткие ограничения в Украине, но без "локдаунов", которые останавливают экономику. Мы считаем, что надо полностью, стопроцентно, запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в "зеленой" зоне, более 30 человек в "желтой", 20 в "оранжевой" и полностью в "красной зоне", если мы говорим об адаптивном карантине», — сказал Степанов в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.



Министр пояснил, что правила «1 человек на определенное количество метров» не работают и заверил, что главное — это сделать вещи, которые уменьшат динамику роста заболеваемости коронавирусом.



Также в Минздраве сообщили, что инициируют продление карантина в Украине до 31 декабря.

В Украине за прошедшие сутки, 12 октября, обнаружили 5 133 случая заражения коронавирусом.