Украина присоединится к введенным санкциям Евросоюза против Беларуси

Украина присоединится к введенным Евросоюзом санкциям против Беларуси и рассмотрит вопрос о присоединении к новым санкциям после того, как их введет ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«Наша позиция относительно Беларуси является с первого дня начала этого кризиса последовательной и четкой: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза. Что касается тех санкций, которые уже были введены, мы присоединимся к ним. Что касается любых новых санкций, мы будем действовать по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.



Глава МИД подчеркнул, что вопрос Беларуси — это пример того, как работает предусмотренная соглашением об ассоциации конвергенция внешних политик ЕС и Украины, «когда мы действительно выступаем единым фронтом по наиболее болезненным вопросам».

Санкции против Беларуси Евросоюз ввел 2 октября, тогда же санкции против республики ввели и США, при этом Александр Лукашенко в санкционный список не попал. Под санкции ЕС попали 40 белорусских чиновников за фальсификации на выборах президента страны и насилие против протестующих.