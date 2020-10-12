Кандидаты от «Слуги народа» подписали меморандумы с 800 тысячами избирателей Донецкой области ®

Кандидаты в депутаты местных советов от политической партии «Слуга народа» начали кампанию по подписанию меморандумов с избирателями. По состоянию на 12 октября уже подписано более 1 500 меморандумов. Об этом сообщает Донецкая областная организация партии «Слуга народа» на своей станице в Facebook.



В партии поясняют, что меморандум — это документ, который закрепляет ответственность кандидатов от «Слуги народа» перед жителями каждого конкретного населенного пункта за свои избирательные обещания.

Документ состоит из двух частей: общей, одинаковой для всех кандидатов, и конкретной для каждой территории. Первая содержит базовые принципы. Например, безусловное соблюдение законов Украины, активная и честная работа в совете, борьба с коррупцией, открытость и подотчетность избирателям. Вторая — касается каждой территории и в ней идет речь о решении проблем, которые беспокоят людей.



«Особенность меморандума в том, что он уникален для каждой громады. Он не писался технологами в избирательном штабе. Его писали сами люди вместе с кандидатами от "Слуги народа". Люди вписывали в пустой бланк свои предложения, а местные команды их обобщали тематически», — говорят в партии.



Первоочередные для реализации проекты распределились по таким основным направлениям: благоустройство, общественная работа, экология, экономика, коммунальная сфера, культура, молодежь и спорт, образование и наука, здравоохранение и социальная защита.



«Кандидаты от партии "Слуга народа" понимают всю ответственность, которую берут на себя, подписывая меморандум. Эта ответственность перед громадой и избирателями конкретного населенного пункта. Приложим все возможные силы для того чтобы в полном объеме выполнить все предвыборные обещания», — говорится в сообщении партии.