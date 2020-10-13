Bihus.Info узнал о финансировании Партии Шария сетью заправок. Деньги дают даже за упоминание в телеэфирах

«Партию Шария», лидером которой является блогер Анатолий Шарий, тайно финансирует всеукраинская сеть автозаправочных станций «БРСМ-Нафта». Об этом говорится в расследовании проекта Bihus.Info, который получил доступ к внутренней переписке партии.



По информации журналистов, одобряет все неофициальные финансовые затраты на деятельность политической партии Анжела Ларкина, которая является руководителем ряда предприятий бренда «БРСМ-Нафта». Согласно официальному отчету, за первый квартал 2020 года «Партия Шария» получила 1 168 653 гривен «пожертвований» из которых на зарплату сотрудников потратили 224 714 гривен, однако, согласно неофициальной отчетности, только за один месяц партия потратила на зарплаты 1,3 миллиона гривен.



В эту сумму не входят гонорары различных экспертов, которые в эфире информационных телеканалов продвигают тезисы в поддержку «Партии Шария». Каждый из таких экспертов имеет свою категорию «профессионализма» и получает деньги по установленным расценкам. Вознаграждение за участие в эфире стартует от 45 долларов.



Из переписки выходит, что сотрудников партии также обязывали пользоваться бензином «БРСМ-Нафты» по «бартеру».



В журналисткам расследовании подчеркивается, что Ларкина также утверждает все расходы партии. Исходя из переписки, она либо отправляет в региональные партийные офисы наличные, либо решает, каким другим способом передать деньги. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать указанную информацию, Ларкина сказала, что не понимает, о чем речь.



Иван Мамчур, шестой номер в списке «Партии Шария» на парламентских выборах 2019 года, через банковскую карту которого, по данным журналистов, также поступали деньги для политсилы, также отказался общаться с журналистами на эту тему.



В Bihus.Info заявили, что передали полученные данные в правоохранительные органы.







Собственником компании «БРСМ-Нафта» является украинский предприниматель Андрей Биба.