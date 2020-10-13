Мужчина, которому стало плохо на КПВВ, умер в больнице

Мужчина, которому стало плохо во время пересечения линии соприкосновения на КПВВ «Станица Луганская», скончался в больнице. Об этом сообщает БФ «Право на защиту».



67-летний мужчина, который фактически проживает в оккупированном городе Ровеньки возвращался домой с подконтрольной территории.



«У вагончика Международного Комитета Красного Креста (МККК) при выходе из КПВВ ему стало плохо. Фельдшер и волонтеры МККК оказали пенсионеру медицинскую помощь, после чего карета "скорой" доставила его в Станично-Луганского районного территориального медицинского объединения», — говорится в сообщении.



Однако медикам его спасти не удалось — приемном отделении мужчина скончался.