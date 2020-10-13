В опрос Зеленского 25 октября точно не войдет тема Донбасса

На опросе 25 октября, который инициировал президент Владимир Зеленский, точно не будет вопросов, касающихся урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в Офисе президента.



По словам источника агентства, окончательный формат объявленного президентом опроса прямо сейчас еще определяется, а логистику согласовывают со всеми ведомствами, причастными к проведению выборов.



«Первый вопрос будет объявлен очень скоро, в ближайшее время, возможно уже сегодня», — отметил собеседник «Интерфакс-Украина». При этом он подчеркнул, что озвучиваемые тем или иным «источником» или «блогером» даты или вопросы не стоит считать аутентичными.



Издание ZN.ua также со ссылкой на источник в Офисе президента отмечает, что Зеленский изначально хотел включить в опрос темы Донбасса и Крыма, но от этой идеи отказались, потому что «это может быть слишком сенситивно».



«Тогда пришла другая мысль: учитывая, что партия "Слуга народа" потеряла поддержку у старшего поколения, не так как год назад поддерживается средним, но все ещё популярна среди молодежи, то именно молодых людей необходимо привлечь к голосованию. Поэтому в опрос решили включить вопросы, которые заинтересуют именно молодых украинцев. Например, речь может идти о легализации каннабиса», — рассказал собеседник ZN.ua.



По словам источника издания, анкеты для опроса не планируют выдаваться на избирательных участках. Мероприятие планируют провести в форме экзит-полла за частные средства. За чьи именно деньги хотят осуществить затею Зеленского, источник не уточнил.



Организаторы опроса планируют напечатать 5 миллионов анкет с вопросами, которые молодые люди в палатках возле избирательных участков будут предлагать заполнить тем, кто приходит на выборы, подчеркивает ZN.ua.



В официальном сообщении Офиса президента отмечается, что опрос 25 октября не будет иметь прямых юридических последствий.

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Сами вопросы Зеленский не озвучил.