СБУ: В Лисичанске 15-16 сентября пройдут антитеррористические учения

В Лисичанске 15-16 сентября состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом. Об этом сообщает пресс-служба 3 управления ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях.



В ведомстве призывает жителей города с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.



Также граждан просят при необходимости передвижения по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.).



«Все действия происходят в рамках действующего законодательства», — добавили в СБУ.