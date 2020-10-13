За минувшие сутки в Луганской области зафиксировано 65 новых случаев COVID-19, а также две смерти среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Вследствие пневмонии, вызванной коронавируса, умерли двое жителей Лисичанска (81 и 71 год) и житель Попаснянского района (70 лет).



20 новых заболевших выявили в Северодонецке, 13 в Рубежном, восемь в Лисичанске, пять в Новоайдарском районе, по четыре в Марковском и Попаснянском районах, по три в Беловодском и Кормянском районах, два в Станично-Луганском, по одному в Новопсковском, Сватовском и Старобельском районах.



За все время исследований на Луганщине диагноз коронавирус лабораторно подтвержден в 1917 человек. Из них выздоровели — 733, лечатся — 1158 человек, умерли 26.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 78,2%.