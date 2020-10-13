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В Луганской области — 65 новых случаев COVID-19 и две смерти

13 октября 2020, 14:40

В Луганской области — 65 новых случаев COVID-19 и две смерти

За минувшие сутки в Луганской области зафиксировано 65 новых случаев COVID-19, а также две смерти среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Вследствие пневмонии, вызванной коронавируса, умерли двое жителей Лисичанска (81 и 71 год) и житель Попаснянского района (70 лет).

20 новых заболевших выявили в Северодонецке, 13 в Рубежном, восемь в Лисичанске, пять в Новоайдарском районе, по четыре в Марковском и Попаснянском районах, по три в Беловодском и Кормянском районах, два в Станично-Луганском, по одному в Новопсковском, Сватовском и Старобельском районах.

За все время исследований на Луганщине диагноз коронавирус лабораторно подтвержден в 1917 человек. Из них выздоровели — 733, лечатся — 1158 человек, умерли 26.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 78,2%.

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