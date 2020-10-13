Боевику заочно сообщили о подозрении за пытки украинских военных на Донбассе

Жителю Мариуполя, который вступил в ряды боевиков «ДНР», сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.



По данным следствия, в июле 2015 года мужчина, «находясь в составе незаконного вооруженного формирования РФ», вместе с сообщниками захватил в плен двух бойцов ВСУ, которые выполняли поисково-спасательную операцию по установлению местонахождения сбитого в Шахтерском районе военного летчика.



Отмечается, что в течение месяца боевики удерживали пленных «в нечеловеческих условиях и с целью получения секретной информации о структурных подразделениях, местах дислокации и имеющемся вооружении ВСУ угрожали им убийством и жестоко пытали».



15 августа 2015 года военных вернули украинской стороне во время очередного обмена пленными.