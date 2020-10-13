Минреинтеграции выделило около 3 млн гривен на оснащение реабилитационных центров

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий выделило дополнительные средства на оснащение реабилитационных учреждений на сумму около 3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



Так, в рамках дополнительного средства были выделены на учебное, реабилитационное и физиотерапевтическое оборудование для следующих проектов:



— в Запорожье школа интернат получит учебное оборудование для STEAM-лаборатории на сумму более 670 тысяч гривен;

— в Николаеве городской центр поддержки участников АТО/ООС и ВПО получит оборудование для реабилитации и восстановления на сумму примерно 400 тысяч гривен.

— в Бердянске реабилитационное отделение больницы получит реабилитационный комплекс для функциональной терапии на сумму более 1,7 миллиона гривен.



Соответствующее решение было принято на заседании тендерного комитета по реализации гранта Всемирного Банка, распорядителем средств которого является Минреинтеграции.