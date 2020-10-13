В Лисичанске атаковали автомобиль правозащитницы Ястребовой

Источник: ВПГ

В Лисичанске Луганской области испортили автомобиль правозащитницы, исполнительного директора «Восточной правозащитной группы» (ВПГ) Веры Ястребовой. Об этом сообщается на странице организации.



В автомобиле разбито лобовое стекло, порезана резина всех четырёх колёс, перерезаны провода внутри салона.



В ВПГ отметили, что на место происшествия вызваны сотрудники полиции.



Сама Ястребова сейчас находится на лечении в другом регионе. В ВПГ связывают случившееся с попытками запугать правозащитницу.



«Те, кто совершил данные действия хотят, чтобы наш Руководитель прекратил вести правозащитную деятельность. Напомним Вера Ястребова открыто выступает против угольной мафии в Луганской и Донецкой областях», — говорится в сообщении.

Днями ранее Ястребова сообщила, что с августа по октябрь в местах лишения свободы на подконтрольной боевикам территории Луганской области от пневмонии умерли 19 человек.