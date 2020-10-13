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ОБСЕ уточнила о ранении подростков в Макеевке: взрыв гранаты произошел возле школы

13 октября 2020, 23:56

ОБСЕ уточнила о ранении подростков в Макеевке: взрыв гранаты произошел возле школы

Двое подростков 15 и 16 лет получили осколочные ранения вследствие срабатывания взрывного устройства около школы № 99 в макеевском поселке Нижняя Крынка (под контролем «ДНР»). Информацию об этом инциденте подтвердили в СММ ОБСЕ.

Мать 16-летнего мальчика сообщила по телефону наблюдателям, что 6 октября ее сын и еще один мальчик держали в руках какой-то предмет, и он взорвался.

По словам матери, дети получили этот предмет у младшего мальчика. Она добавила, что
ее сын получил осколочные ранения правого бедра и проходит лечение в детской больнице в Макеевка.

Отец другого подростка сообщил, что его сын получил серьёзные травмы в результате взрыва и проходит лечение в той же детской больнице.

Медики вышеуказанной больницы в Макеевке подтвердили, что двое подростков были госпитализированы из-за взрыва.

6 октября в группировке «ДНР» заявили, что в Сватовком районе Макеевки двое подростков пострадали из-за взрыва гранаты, которую они приняли за муляж и сами привели в действие. Согласно сообщению, один из пострадавших находится в реанимации, другой — в травматологии.

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