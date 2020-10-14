Штаб насчитал шесть обстрелов со стороны боевиков на Донбассе за день

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что нарушения режима прекращения огня с применением ручного противотанкового гранатомета задокументировано вблизи Зайцево, а из автоматического станкового гранатомета - неподалеку населенных пунктов Пески и Орехово.



Также огневую активность зафиксировали в районе населенного пункта Хутор Вольный. На этом участке, как рассказали в штабе, боевики вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.



Боевых потерь и ранений среди украинских военных не было, добавило в штабе.



С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

Режим прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. За этот период, согласно данным украинской стороны, в результате обстрелов погиб военнослужащий, еще двое пострадали.



Вместе с тем главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил 5 октября, что перемирие на Донбассе «в целом соблюдается» сторонами более 70 дней.