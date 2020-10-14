В Луганской области незаконно отдали в частную собственность земли академии аграрных наук

В Луганской области 1,8 тысяч гектар земель Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины незаконно оказались в частной собственности. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



«Прокуратурой установлено, что земельные участки площадью 1,8 тысяч гектар, расположенных на территории Славяносербского района Луганской области и учитываются на праве постоянного пользования за государственными учреждениями Национальной академии аграрных наук Украины, на основании поддельных документов незаконно перешли в собственность физических лиц с последующим отчуждением», — говорится в сообщении.



Отмечается, что стоимость земель — почти 40 млн гривен.



Сейчас Марковским районным судом Луганской области открыто производство по этому делу.