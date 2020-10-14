«ДНР» зарегистрировала 86 новых случаев коронавируса и 14 смертей за сутки

За минувшие сутки «минздрав» группировки «ДНР» зарегистрировал 86 новых случаев инфицирования коронавирусом, а также 14 летальных случаев.



От осложнений умерли мужчины в возрасте от 56 до 79 лет и женщины в возрасте от 56 до 76 лет.



Утверждается, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано 15 человек.



По состоянию на 14 октября группировка признает 4752 случая инфекции COVID-19 в отдельных районах Донецкой области. Из них на лечении 2169 пациентов, выписаны — 2276 человек, летальных случаев — 307.



Также за сутки выявлено 180 случаев пневмоний, из них 79 госпитализировано. Всего на лечении 1539 пациентов с пневмониями, из них 360 на кислородной поддержке (+31 за сутки).



Власти Украины не публикуют данные о ситуации с коронавирусом на неподконтрольной территории.

Ранее «ДНР» разрешила выписывать из больниц пациентов с COVID-19 без проведения теста при отсутствии у них симптомов.