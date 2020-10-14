Умер ветеран АТО Микитенко, который поджег себя на Майдане

14 октября умер ветеран АТО Николай Микитенко, который совершил акт самосожжения в Киеве на Майдане. Об этом сообщила его дочь Юлия на странице в Facebook.



В ночь на 11 октября Николай Микитенко поджег себя на Майдане в Киеве. Последние дни он находился в больнице в тяжелом состоянии. Дочь объяснила поступок отца «несогласием с действиями власти, а именно разведением войск на линии разграничения и ползучей оккупацией России».



Как рассказала «Украинской правде» пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик, вследствие самоподжога мужчина получил 90% ожогов тела. В больницу он попал в тяжелом состоянии. В полиции сказали, что не знают о мотивах поступка мужчины.



Николай Микитенко был активным участником Самообороны Майдана. В 2014 году записался в Национальную гвардию и в составе батальона имени Сергея Кульчицкого участвовал в боях под Славянском. Микитенко получил ранения во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне. После лечения мужчина служил в различных боевых подразделениях в зоне ООС.