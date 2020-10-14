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Стало известно о состоянии заразившихся коронавирусом футболистов «Шахтера»

14 октября 2020, 13:16

Стало известно о состоянии заразившихся коронавирусом футболистов «Шахтера»

Большинство игроков донецкого «Шахтера», которые заразились коронавирусом, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По словам директора департамента медицины «Шахтера» Дмитрия Скибинского, болезнь протекает либо бессимптомно, либо с незначительно выраженными симптомами.

«Каждый день медицинская служба мониторит состояние футболистов. Те, у кого есть симптомы, получают симптоматическое лечение согласно протоколу Министерства здравоохранения Украины. Бессимптомные вместе с тренером по физподготовке и медицинской службой приступили к индивидуальным тренировкам. Новых случаев на данный момент не выявлено», — говорится в сообщении.

Следующее тестирование у всей команды — 15 октября, а для игроков и персонала, у которых предварительно выявили коронавирус, — 18 октября.

4 октября после матча с «Десной» вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко получили положительные результаты тестов на коронавирус, а клуб ушел на самоизоляцию.

Позже в «Шахтере» сообщили о новых случаях заражения коронавирусом. По результатам новых тестов были обнаружены случаи заболевания COVID-19 среди 9 игроков и 9 сотрудников клуба.

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