Стало известно о состоянии заразившихся коронавирусом футболистов «Шахтера»

Большинство игроков донецкого «Шахтера», которые заразились коронавирусом, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



По словам директора департамента медицины «Шахтера» Дмитрия Скибинского, болезнь протекает либо бессимптомно, либо с незначительно выраженными симптомами.



«Каждый день медицинская служба мониторит состояние футболистов. Те, у кого есть симптомы, получают симптоматическое лечение согласно протоколу Министерства здравоохранения Украины. Бессимптомные вместе с тренером по физподготовке и медицинской службой приступили к индивидуальным тренировкам. Новых случаев на данный момент не выявлено», — говорится в сообщении.



Следующее тестирование у всей команды — 15 октября, а для игроков и персонала, у которых предварительно выявили коронавирус, — 18 октября.

4 октября после матча с «Десной» вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко получили положительные результаты тестов на коронавирус, а клуб ушел на самоизоляцию.



Позже в «Шахтере» сообщили о новых случаях заражения коронавирусом. По результатам новых тестов были обнаружены случаи заболевания COVID-19 среди 9 игроков и 9 сотрудников клуба.