Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства согласился с предложением премьер-министра страны Михаила Мишустина разрешить трем предприятиям Украины поставлять свою продукцию в РФ. Об этом сообщает ТАСС.



Ограничения будут сняты для продукции компаний «Брацлав», Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.



«Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны», — сказал Путин в ответ на предложение Мишустина.



Российский президент также заявил, что РФ готова к восстановлению полноформатного экономического сотрудничества с Украиной. «Не мы вводили эти ограничения, все действия с нашей стороны носят только ответный характер», — подчеркнул Путин.

Рубежанский картонно-тарный комбинат расположен в Луганской области. Предприятие является одним из крупнейших в Украине производителей гофрокартона и тары.



Барский машиностроительный завод находится в Винницкой области. В списке его продукции — отопительные котлы, запасные части и детали к технологическому оборудованию пищевой промышленности, линии по розливу вино-водочных и безалкогольных напитков.



Компания «Брацлав» расположена в Винницкой области и занимается производством оборудования для животноводческих ферм и садовничества.