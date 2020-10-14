Беспилотник миссии ОБСЕ глушили над участком разведения в районе Петровского

Беспилотник миссии ОБСЕ подвергался воздействию помех сигналу GPS 13 октября во время полета над участком разведения в районе Петровского и вблизи Попасной. Об этом сообщается в отчете миссии.



«БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигналу GPS (по оценке, предположительно в результате глушения), пролетая над участком разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка)», — говорится в отчете.



В тот же день БПЛА миссии среднего радиуса действия потерял сигнал GPS из-за действия помех во время полета над районами вблизи Попасной на Луганщине.