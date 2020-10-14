РФ отказалась от предложений ОБСЕ по конфиденциальности работы ТКГ

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе не поддержала предложенные ОБСЕ правила информационного сопровождения переговоров. Об этом сообщил полпред РФ в ТКГ Борис Грызлов.



По его словам, предложенная редакция проекта не может быть поддержана участниками заседания.



Грузлов также обвинил ОБСЕ и украинскую делегацию в желании засекретить переговорный процесс.



«К сожалению, в проекте решения ОБСЕ не было предложено конкретных решений по обеспечению нормального информационного сопровождения переговорного процесса, позволяющих добиться ожидаемого результата», — говорится в заявлении Грызлова российским СМИ.

Спецпредставительница ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау прервала заседание Контактной группы 1 октября в режиме видеоконференции, так как российская сторона вела несанкционированную аудио- и видеозапись работы.