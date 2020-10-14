Зеленский назвал прифронтовой Донбасс «крутым местом»

Фото: Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский по итогам своего визита на позиции Вооруженных сил Украины в Донецкой области назвал Донбасс «крутым местом».



«Это действительно крутое место, которое сделало нас сильными. Решительными. Уверенными в своих силах. Теми, кто имеет право на собственное место на глобальной шахматной доске. Большую цену мы заплатили за эту силу. Донбасс — это уж точно о настоящих нас. О нашем выборе. О тех же "красных флажках", за которые нация уже никогда не зайдет. О ценности, которые не на словах, а... кровью», — говорится в публикации Зеленского в Facebook.



По его словам, именно сегодня, в День защитника Украины, «говоря о нашей государственности, должны говорить прежде всего о Донбассе».



«Именно здесь чувствуешь, какой силы исторический вызов предстал перед страной с началом войны. И что мы этот вызов не просто приняли. Именно здесь важно быть в такой день. Хотя в любой день для меня большая честь — быть среди этих ребят», — заявил президент.



Также Зеленский подчеркнул, что «нынешняя многодневная тишина — это прямое следствие именно силы и воли наших военных».



«Ваша сила — это полная тишина по всей линии фронта. Ваша сила — залог того, что Украина вернет все свои временно оккупированные территории в семью. Иначе никак. Кровь героев — очень дорогая вещь в этом мире, чтобы мы не получили компенсации», — написал он, обращаясь к военным.

По данным ООН, за время кнфликта на Донбассе погибли более 13 тысяч человек.



Режим прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. За этот период, согласно данным украинской стороны, в результате обстрелов погиб военнослужащий, еще двое пострадали. Вместе с тем президент Зеленский отметил, что число обстрелов и жертв в период действия перемирия значительно уменьшилось.