Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский назвал прифронтовой Донбасс «крутым местом»

14 октября 2020, 22:33

Зеленский назвал прифронтовой Донбасс «крутым местом»

Фото: Пресс-служба президента Украины Фото: Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский по итогам своего визита на позиции Вооруженных сил Украины в Донецкой области назвал Донбасс «крутым местом».

«Это действительно крутое место, которое сделало нас сильными. Решительными. Уверенными в своих силах. Теми, кто имеет право на собственное место на глобальной шахматной доске. Большую цену мы заплатили за эту силу. Донбасс — это уж точно о настоящих нас. О нашем выборе. О тех же "красных флажках", за которые нация уже никогда не зайдет. О ценности, которые не на словах, а... кровью», — говорится в публикации Зеленского в Facebook.

По его словам, именно сегодня, в День защитника Украины, «говоря о нашей государственности, должны говорить прежде всего о Донбассе».

«Именно здесь чувствуешь, какой силы исторический вызов предстал перед страной с началом войны. И что мы этот вызов не просто приняли. Именно здесь важно быть в такой день. Хотя в любой день для меня большая честь — быть среди этих ребят», — заявил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что «нынешняя многодневная тишина — это прямое следствие именно силы и воли наших военных».

«Ваша сила — это полная тишина по всей линии фронта. Ваша сила — залог того, что Украина вернет все свои временно оккупированные территории в семью. Иначе никак. Кровь героев — очень дорогая вещь в этом мире, чтобы мы не получили компенсации», — написал он, обращаясь к военным.

По данным ООН, за время кнфликта на Донбассе погибли более 13 тысяч человек.

Режим прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. За этот период, согласно данным украинской стороны, в результате обстрелов погиб военнослужащий, еще двое пострадали. Вместе с тем президент Зеленский отметил, что число обстрелов и жертв в период действия перемирия значительно уменьшилось.

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
режим тишины День защитника Украины ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
10:14
«ДНР» зарегистрировала 86 новых случаев коронавируса и 14 смертей за сутки
09:27
«ЛНР» сообщила о 18 заболевших коронавирусом за сутки
23:56
ОБСЕ уточнила о ранении подростков в Макеевке: взрыв гранаты произошел возле школы
22:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:31
«ДНР» разрешила выписывать из больниц пациентов с COVID-19 без проведения теста
15:01
В Горловке умер заместитель главного санитарного врача. «ДНР» причину смерти не озвучивает
11:11
На Луганщине через неподконтрольную границу заехал российский грузовик. ОБСЕ доступ не дали
10:22
«ДНР»: 110 новых случаев коронавируса и четыре смерти
09:35
«ЛНР» за сутки зарегистрировала три летальных случая от COVID-19
23:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 октября
22:26
В Донецке в отделении для больных COVID-19 не хватает средств защиты и лекарств. Медики отказываются работать
14:17
«ЛНР» приговорила двоих сотрудников «ГИБДД» к 8 и 9 годам тюрьмы
12:31
«ДНР» приговорила мужчину к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»
10:12
«ЛНР» сообщила о трех умерших от коронавируса за сутки. Еще 16 человек заболели
все новости
22:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:34
РФ отказалась от предложений ОБСЕ по конфиденциальности работы ТКГ
22:33
Зеленский назвал прифронтовой Донбасс «крутым местом»
22:23
Россия в ТКГ предлагает согласовать новый документ
21:45
Степанов назвал предложение России о вакцине от COVID-19 «политической вещью»
20:55
«Краматорсктеплоэнерго» не нашло поставщика антрацита, который добывается только в ОРДЛО
19:43
В Северодонецке открыли мемориал погибшим в ходе конфликта медикам
18:57
До 90 человек заболели коронавирусом в Верховной Раде
18:11
Боевики обстреляли позиции ООС под Водяным
17:35
В ВСУ коронавирусом болеют 914 человек
16:47
Беспилотник миссии ОБСЕ глушили над участком разведения в районе Петровского
16:30
«Жест доброй воли». Путин разрешил трем украинским предприятиям поставлять товары в Россию
14:52
Число инфицированных коронавирусом на Луганщине превысило две тысячи
14:24
Первый вопрос Зеленского к 25 октября: нужно ли пожизненное заключение за масштабную коррупцию?
14:12
Разумков: Средства на опрос 25 октября не выделялись, ЦИК его проводить не может
все новости
ВИДЕО
Поджог или стихийное бедствие. Почему горела Луганщина? ►
12 октября, 17:54
Тайный план Зеленского по Донбассу и причины пожаров на Луганщине ►
10 октября, 21:07
Ермак допустил видеовстречу «нормандских» советников по Донбассу на следующей неделе
08 октября, 19:34

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® / (Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция