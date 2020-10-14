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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

14 октября 2020, 22:51

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 286 новых случаев инфицирования коронавирусом. Также зафиксированы два летальных случая — умерли 60-летний краматорчанин и 75-летний житель Великоновоселковского района. Общее число заболевших выросло до 6247. Из них 2111 выздоровели, 70 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области за сутки коронавирус подтвердился у 86 человек. Кроме этого, умерли 14 заболевших ранее, заявили в группировке «ДНР». От осложнений умерли мужчины в возрасте от 56 до 79 лет и женщины в возрасте от 56 до 76 лет. Всего формирование признает 4752 случая инфекции COVID-19, из которых выписаны — 2276 человек, летальных случаев — 307.

В Луганской области выявили 98 новых случаев инфицирования коронавирусом и два летальных случая. Вследствие пневмонии, вызванной коронавирусом, умерли житель Северодонецка и житель Беловодского района. За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 2015 человек. Из них выздоровели — 737, умерли — 28.

Группировка «ЛНР» подтверждает 1243 заболевших COVID-19, из которых 18 случаев инфицирования зарегистрированы за минувшие сутки. С начала пандемии 904 человека были выписаны, а 58 умерли. Власти Украины не публикуют данные о ситуации с коронавирусом на неподконтрольной территории.

Политика

Россия в Трехсторонней контактной группе предложила подготовить новую «дорожную карту» по урегулированию конфликта на Донбассе. Текст документа в РФ не раскрывают, также о нем пока не упоминали в украинской делегации.

Российская делегация в ТКГ не поддержала предложенные ОБСЕ правила информационного сопровождения переговоров. Предыдущие переговоры были прерваны из-за несанкционированной аудио- и видеозаписи россиянами.

Боевые действия

На Донбассе с начала года от взрывов пострадали 79 гражданских лиц, 13 из них — погибли.

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