В ОБСЕ призвали не мешать политикой работе всей ТКГ по Донбассу

Во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что политические вопросы не должны стоять на основном месте в работе группы по вопросам безопасности. Об этом сообщает Офис президента Украины.



«Представитель ОБСЕ отметил, что политические вопросы, из-за которых заседание группы являются не такими результативными, как хотелось бы, не должны стоять на первом месте в работе группы по вопросам безопасности», — говорится в сообщении.



Чевик также отметил продолжительный режим тишины и обозначил «необходимость обеспечения его устойчивого характера».



На заседании также обсуждалась необходимость решения вопроса обновленного плана разминирования.



Во время обсуждения политических вопросов речь шла о недопущении блокирования работы ТКГ, также обсуждались предложения к плану действий по реализации Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей.



Украинская делегация в социально-экономической группе вновь подняла вопрос возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов на оккупированной части Донбасса.



В гуманитарной группе украинская сторона передала список из четырех категорий удерживаемых лиц для обсуждения взаимного освобождения. С неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской области такого списка не предоставили.



Стороны также выразили готовность одновременно открыть два новых КПВВ на Луганщине в начале ноября.

Ранее в российской делегации в Трехсторонней контактной группе заявили о предложении подготовить новую «дорожную карту» по урегулированию конфликта на Донбассе.