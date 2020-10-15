Штаб ООС: Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям, нарушив договоренности о перемирии, которые действуют с 27 июля. Сегодня «режим тишины» был нарушен еще пять раз. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.



Там уточнили, что вчера на участках вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловки противник вел огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки зафиксированы единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета.



Сегодня, по данным штаба, боевики вели провокационный огонь, используя автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, а вблизи Причепиловки и Новотошковского — из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



Подчеркивается, что украинские военные оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.