В Донецкой области умерли еще семь человек от коронавируса

В Донецкой области официально подтверждены еще семей смертей от коронавируса, которые произошли в течение последних нескольких дней. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Скончались 46-летний житель Торецка, 54-летняя жительница Константиновки, 67-летний житель Угледара, 80-летний житель Марьинского района, 66-летняя и 78-летняя жительницы Мариуполя и 70-летний мариупольчанин.



Кроме того, за среду, 14 октября, коронавирусную болезнь диагностировали у 244 человек в Донецкой области.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 подтвержден у 6 491 человека. Из них 2 111 человек выздоровели, а 77 умерли. Продолжают лечение 4 303 человека.