За сутки в Украине выявили более 5000 заболевших коронавирусом

В Украине по состоянию на утро четверга, 15 октября, зафиксировано 5062 новых случая заболевания коронавирусом. Кроме того, выздоровел 951 пациент, умерли 73 ранее заболевших.



Такие данные опубликованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 281 239 заболевших COVID-19. Из них 119 650 человек выздоровели, а 5302 умерли. Продолжают болеть 156 287 пациентов, что на 4038 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Харьковской области (651), Киеве (445) и Львовской области (332).



Днем ранее, 14 октября, выявили 5 590 новых заболевших коронавирусом. 9 октября в Украине был зафиксирован абсолютный рекорд по числу заболевших за сутки — 5 804 человека.