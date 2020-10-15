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МИД: Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях 

15 октября 2020, 09:12

МИД: Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях 

Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях и всегда будет приветствовать людей, которые разделяют эти ценности и хотят реализовать себя в Украине. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, передает «Интерфакс-Украина».

«Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях. Наше государство традиционно открыто и дружественно для граждан Беларуси. Еще до начала кризиса в Беларуси движение между нашими странами было максимально свободным, а межчеловеческие и бизнес контакты все крепли», — говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что Украина — демократическое европейское государство, преданное европейским ценностям, среди которых защита прав и свобод человека имеет фундаментальное значение.

В среду в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим. Украинскому дипломату была вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием указа президента Украины «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь», который в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства — заявили в пресс-службе МИД Беларуси. 

В МИД подчеркнули, что указанный правовой акт нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Беларуси.

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